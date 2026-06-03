Artvin barajları yüksek su seviyesiyle rekora koşuyor

Çelik, yaptığı değerlendirmede, "Artvinimiz sahip olduğu hidroelektrik potansiyeliyle ülkemizin enerji arz güvenliğine büyük katkı sunmaktadır. Barajlarımız hem enerji üretimi hem de ekonomik kazanım açısından stratejik öneme sahiptir. Elde edilen bu rakamlar, yapılan yatırımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.