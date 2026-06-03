Gümrük kapılarında tarihi yoğunluk: Bayramın son günü araç ve yolcu girişlerinde rekor kırıldı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü (30 Mayıs 2026) Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarından binek araç ve yolcu girişlerinde tarihi rekorlar kırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayıs tarihinde İpsala Gümrük Kapısı'nda 2 bin 926, Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bin 489, Hamzabeyli Gürüm Kapısı'nda bin 871 binek araç girişiyle tüm zamanların en yüksek günlük rakamlarına ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca, Pazarkule Gümrük Kapısı'nda 4 bin 833 yolcu girişiyle yeni bir yolcu girişi rekorunun kırıldığını da belirtildi.

"Gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz"

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde ülkemizin Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırılmıştır.

Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelimizin özenli çalışmaları neticesinde, 30 Mayıs 2026 tarihinde ulaşılan tarihi rekorlar ve gümrük müdürlüklerimize göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

• İpsala Gümrük Müdürlüğü’nde;

1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2.692 binek araç giriş rekoru aşılmış; 30 Mayıs 2026 tarihinde 2.926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır.

• Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü’nde;

1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 1.831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde 1.871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.

• Pazarkule Gümrük Müdürlüğü’nde;

3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 1.447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 1.489 binek araç girişi ile aşılmıştır.

Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4.690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4.833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."