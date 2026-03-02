MEB personel alımı başvuru ne zaman? MEB personel alımı şartları neler?

Başvuru Şartlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Paylaştığınız şartlara ek olarak adayların şu detayları gözden kaçırmaması önem arz ediyor:

Tek Tercih Hakkı: Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

KPSS Puanı: 2024 KPSS sonuçları baz alınacak olup; Lisans (P3), Ön Lisans (P93) ve Ortaöğretim (P94) düzeyinde en az 60 puan şartı aranmaktadır.

Yaş Sınırı: 6 Mart 1991 ve sonrası doğumlu olanlar (35 yaşını doldurmamış) başvurabilir.

Dijital Başvuru: Başvurular sadece Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Başvuru Sonrası Süreç

Süreç tamamen KPSS puan üstünlüğüne dayalı bir sıralama ile ilerleyeceği için herhangi bir mülakat yapılması beklenmiyor. 13 Mart'ta açıklanacak sonuçlara göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek, ardından belge teslim süreci başlayacaktır.