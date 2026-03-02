MEB personel alımı başvuru ne zaman? MEB personel alımı şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) merkez ve taşra teşkilatındaki boş kadroları doldurmak amacıyla ilan ettiği 903 sözleşmeli personel alımı için başvurular bugün itibarıyla resmen başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirmek üzere başlattığı 903 sözleşmeli personel alımı süreci, bugün itibarıyla en kritik dönemine girdi. Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular için adayların elini çabuk tutması gerekiyor; zira başvuru süresi oldukça sınırlı.
İşte 2026 MEB 903 personel alımına dair tüm güncel takvim ve branş detayları:
Kritik Tarihler: Sadece 5 Gününüz Var!
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre başvuru ve sonuç takvimi şu şekilde işleyecek:
Başvuru Başlangıcı: 2 Mart 2026 Pazartesi (Bugün başladı)
Son Başvuru Tarihi: 6 Mart 2026 Cuma (Saat 23.59)
Sonuçların İlanı: 13 Mart 2026 (Planlanan tarih)
Branş Dağılımı: Kimler Alınacak?
903 kişilik kontenjan, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda şu kadrolara paylaştırıldı:
Diyetisyen
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Büro Personeli
Teknisyen
Destek Personeli (Aşçı, şoför vb. yardımcı hizmetler)
Başvuru Şartlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Paylaştığınız şartlara ek olarak adayların şu detayları gözden kaçırmaması önem arz ediyor:
Tek Tercih Hakkı: Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
KPSS Puanı: 2024 KPSS sonuçları baz alınacak olup; Lisans (P3), Ön Lisans (P93) ve Ortaöğretim (P94) düzeyinde en az 60 puan şartı aranmaktadır.
Yaş Sınırı: 6 Mart 1991 ve sonrası doğumlu olanlar (35 yaşını doldurmamış) başvurabilir.
Dijital Başvuru: Başvurular sadece Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
Başvuru Sonrası Süreç
Süreç tamamen KPSS puan üstünlüğüne dayalı bir sıralama ile ilerleyeceği için herhangi bir mülakat yapılması beklenmiyor. 13 Mart'ta açıklanacak sonuçlara göre asıl ve yedek adaylar belirlenecek, ardından belge teslim süreci başlayacaktır.
Önemli Hatırlatma: Başvurunuzu onayladıktan sonra Kariyer Kapısı üzerindeki "Başvurularım" sekmesinden işleminizin "Tamamlandı" olarak göründüğünden emin olun. Yanlış veya eksik beyan durumunda yerleştirme işleminiz iptal edilebilir.