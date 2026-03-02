7 milyona yakın hibe aldılar: Günlük 100 ton kapasiteye çıkabiliyorlar, şimdiyse hedef ihracat

Öztürk, Türkiye'deki girişimlere bakıldığında bunların sadece yüzde 8 veya 9'unda kadın girişimcilerin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayımızı mutlaka artırmamız gerekiyor. Ülkemizin yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor, kadınlar mutlaka girişimci olsunlar ve kendi işlerini kursunlar istiyoruz. Kadınlar için en büyük problem finansmana erişim. Kadın girişimcileri destekleyen birçok sivil toplum kuruluşunun içinde yer alıyorum ve kadın girişimci arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Devletimizin de desteğiyle kadın girişimcilerimize mentörlük çalışmaları yapılması, onların rol model kadınlarla bir araya getirip birlikte çalışmalarını sağlamak çok kıymetli. Kadınların, kendi işlerinin sahibi oldukları zaman daha özgür olduklarına inanıyorum. Kadınların çalışması, istihdama girmesi ülkemizin refahı için de çok kıymetli."