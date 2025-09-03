Zam hesabı nasıl yapılıyor?



SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılıyor. Bu artışlar, bir önceki altı aylık dönemdeki kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor.