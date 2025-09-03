ARA
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam, açıklanan son enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı şekilleniyor.


TÜİK, ağustos ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre %2,04 oranında arttığını duyurdu. Temmuz ayında ise bu artış oranı %2,06 olarak kaydedilmişti.

 

Emeklilere iki aylık zam hakkı doğdu

Bu iki aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,14'lük bir zam hakkı elde etti. Enflasyonun önümüzdeki dört ay boyunca negatif açıklanmaması durumunda bu oran kesinleşecek ve emekli maaşlarına yansıtılacak.

 

 

En düşük emekli maaşı ne olacak?

En düşük emekli maaşına yapılacak artış ise doğrudan enflasyon verilerine bağlı değil. Bu konudaki nihai karar, yıl sonu değerlendirmeleri sonucunda Meclis tarafından verilecek. Hükümetin alacağı bu kararla en düşük emekli maaşının yükselip yükselmeyeceği belli olacak.

 

 

Zam hesabı nasıl yapılıyor?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılıyor. Bu artışlar, bir önceki altı aylık dönemdeki kümülatif enflasyon oranına göre belirleniyor.

 
