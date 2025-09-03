TÜİK, ağustos ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre %2,04 oranında arttığını duyurdu. Temmuz ayında ise bu artış oranı %2,06 olarak kaydedilmişti.
Emeklilere iki aylık zam hakkı doğdu
Bu iki aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,14'lük bir zam hakkı elde etti. Enflasyonun önümüzdeki dört ay boyunca negatif açıklanmaması durumunda bu oran kesinleşecek ve emekli maaşlarına yansıtılacak.
En düşük emekli maaşı ne olacak?
En düşük emekli maaşına yapılacak artış ise doğrudan enflasyon verilerine bağlı değil. Bu konudaki nihai karar, yıl sonu değerlendirmeleri sonucunda Meclis tarafından verilecek. Hükümetin alacağı bu kararla en düşük emekli maaşının yükselip yükselmeyeceği belli olacak.