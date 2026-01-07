En düşük emekli maaşı için toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca emekli gözünü en düşük emekli aylığına ilişkin yapılacak kritik toplantıya çevrildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en düşük emekli maaşına ilişkin bugün toplantı yapılacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı halihazırda 16 bin 881 lira seviyesinde uygulanıyor. Önceki yıllarda en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam tutarında olmuştu. SSK ve Bağ-Kurluların maaşı yüzde 12,19 oranında zam gelecek. Bu oranda bir zam gelmesi durumunda 2026 yılı için en düşük emekli maaşının 18 bin 938 lira olacağı kaydediliyor.

Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün konuya dair bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" ifadelerini kullandı.