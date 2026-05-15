TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Yıl sonu tahmini yüzde 28’i aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri ne yönde?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 olarak açıklandı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2026 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,60 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 45,20 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 41,27’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 28,57’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri de belli oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 olarak açıklandı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL iken, bu anket döneminde 54,69TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri netleşti

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak açıklandı.

GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.