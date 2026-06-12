Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1 Sağanak olacağı tahmin ediliyor
Yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
2 Antalya'nın iç kesimleri de etkilenecek
Öte yandan, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
3 Sele karşı dikkatli olun
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
4 Gök gürültülü sağanak uyarısı var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki birçok il için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.