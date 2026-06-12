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Hafta sonu hava nasıl olacak: Yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hafta sonu hava nasıl olacak: Yağış var mı?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Çanakkale ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, İzmir'in iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

1 Sağanak olacağı tahmin ediliyor

Sağanak olacağı tahmin ediliyor

Yarın sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

 

2 Antalya'nın iç kesimleri de etkilenecek

Antalya'nın iç kesimleri de etkilenecek

Öte yandan, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin'in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

 

3 Sele karşı dikkatli olun

Sele karşı dikkatli olun

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4 Gök gürültülü sağanak uyarısı var

Gök gürültülü sağanak uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki birçok il için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

5 Vatandaşlar tedbirli olmalı

Vatandaşlar tedbirli olmalı

Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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