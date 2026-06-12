ARA
DOLAR
46,26
0,15%
DOLAR
EURO
53,60
-0,09%
EURO
ALTIN
6261,70
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İLBANK’tan 10 ilde arsa müzayedesi: Katılım teminatı detayları belli oldu

İLBANK’tan 10 ilde arsa müzayedesi: Katılım teminatı detayları belli oldu

İller Bankası (İLBANK), 10 farklı ilde yer alan 93 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Yatırımcıların merakla beklediği müzayedeye katılım şartları ve taşınmazların muhammen (tahmini) bedellerine göre yatırılması gereken katılım teminat tutarları netleşti.

Ekonomist
Ekonomist
İLBANK’tan 10 ilde arsa müzayedesi: Katılım teminatı detayları belli oldu

Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, ihale öncesinde belirlenen teminat bedellerini Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi nezdindeki hesabına yatırmaları gerekiyor.

İşte gayrimenkullerin değerine göre belirlenen katılım teminat listesi ve ödeme detayları:

💰 Muhammen bedele göre teminat tutarları

Müzayedeye katılacak vatandaşların ve firmaların, talip oldukları arsanın tahmini bedeline göre yatırması gereken teminat miktarları şu şekildedir:

Arsa Muhammen Bedeli (TL)Yatırılması Gereken Teminat Tutarı (TL)
120.000 TL'ye kadar olanlar için5.000 TL
120.001 TL – 1.000.000 TL arası50.000 TL
1.000.001 TL – 10.000.000 TL arası500.000 TL
10.000.001 TL – 25.000.000 TL arası1.250.000 TL
25.000.001 TL – 55.000.000 TL arası2.750.000 TL
55.000.001 TL – 100.000.000 TL arası5.000.000 TL
100.000.001 TL – 900.000.000 TL arası10.000.000 TL
900.000.001 TL ve üzeri olanlar için20.000.000 TL

1 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 2.634,08 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 2.634,08 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺62.452.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ ŞİLE/ BALİBEY

ADA/ PARSEL

927/ 1

BRÜT ALAN

3871.75 M²

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

2634.08 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI E:0,40 YENÇOK:6,50M 105M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR. HİSSELİ PARSELDİR. İLBANK HİSSESİ SATIŞA SUNULMAKTADIR.

2 BALIKESİR BURHANİYE GERİŞ'TE 1.269,43 M² TİCARET+KONUT ALANI

BALIKESİR BURHANİYE GERİŞ'TE 1.269,43 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺35.925.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BALIKESİR/ BURHANİYE / GERİŞ

ADA/ PARSEL

441/ 243

BRÜT ALAN

1269.43 M²

TEMİNAT TUTARI

₺2.750.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1269.43 M²

İMAR DURUMU

TİCARET + KONUT ALANI. BLOK NİZAM, 5 KAT, TAKS: 0,40

 


 

3 İZMİR ÇEŞME SAKARYA'DA 1.169,76 M² KONUT ALANI

İZMİR ÇEŞME SAKARYA'DA 1.169,76 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺39.772.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ ÇEŞME/ SAKARYA

ADA/ PARSEL

8931/ 3

BRÜT ALAN

3000 M²

TEMİNAT TUTARI

₺2.750.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1169.76 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI E:0,30 2 KAT HİSSELİ PARSELDİR. İLBANK HİSSESİ SATIŞA SUNULMAKTADIR.

 

 

 

 


 

4 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.006,65 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.006,65 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺51.571.000,00


ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ DİKİLİ/ GAZİPAŞA

ADA/ PARSEL

831/ 3

BRÜT ALAN

2006.65 M²

TEMİNAT TUTARI

₺2.750.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

2006.65 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,30 KAKS:0,60 60M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR.

5 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.581,01 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.581,01 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺68.397.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ DİKİLİ/ GAZİPAŞA

ADA/ PARSEL

835/ 1

BRÜT ALAN

2581.01 M²

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

2581.01 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,30 KAKS:0,60

 


 

6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.514.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ DİKİLİ/ İSMETPAŞA

ADA/ PARSEL

845/ 2

BRÜT ALAN

1626.19 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1626.19 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI TAKS:0.15 - KAKS:0.30 AYRIK NİZAM YENÇOK:2 KAT 65M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR.
 

7 AYDIN KUŞADASI TÜRKMEN'DE 85.917,84 M² TURİZM TESİS ALANI+TİCARET ALANI+ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

AYDIN KUŞADASI TÜRKMEN'DE 85.917,84 M² TURİZM TESİS ALANI+TİCARET ALANI+ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺980.000.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ KUŞADASI/ TÜRKMEN

ADA/ PARSEL

TURİZM 3068 ADA 4 PARSEL TİCARET ALANI 3069 ADA 1 PARSEL ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI 3068 ADA 3 PARSEL / (ESKİ 402 ADA 8 PARSEL)

BRÜT ALAN

343671.37 M²

TEMİNAT TUTARI

₺20.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

85917.84 M²

İMAR DURUMU

İLBANK ALANI PARSELASYON SONRASI 64.915,71M2 OLACAKTIR. 60.673,44M2 -TURİZM TESİS ALANI,1.509,77M2 -TİCARET ALANI2.732,50M2 - ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

 


 

8 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 1.664,14 M² KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 1.664,14 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺24.297.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ KUŞADASI/ DAVUTLAR

ADA/ PARSEL

1374/ 2

BRÜT ALAN

1664.14 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1664.14 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0,20-KAKS:0,40

 


 

9 AYDIN DİDİM EFELER'DE 120.626,98 M² TURİZM TESİS ALANI

AYDIN DİDİM EFELER'DE 120.626,98 M² TURİZM TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.630.027.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ DİDİM/ EFELER

ADA/ PARSEL

611/ 1

BRÜT ALAN

120626.98 M²

TEMİNAT TUTARI

₺20.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

120626.98 M²

İMAR DURUMU

TURİZM TESİS ALANI E: 0,50. PARSELİ KUZEYBATI KÖŞESİNDE YAKLAŞIK 1.056,77M2LİK ALANIN YOLDAN İHDAS EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 


 

10 ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 1.008,68 M² GELİŞME KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 1.008,68 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺12.500.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANTALYA/ ALANYA/ DEMİRTAŞ

ADA/ PARSEL

799/ 5

BRÜT ALAN

1008.68 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1008.68 M²

İMAR DURUMU

GELİŞME KONUT ALANI, T.A.K.S: 0,20, E: 0,80, AYRIK NİZAM, 4 KAT


 

11 ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 501,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 501,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺6.250.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANTALYA/ ALANYA/ İNCEKUM

ADA/ PARSEL

316/ 1

BRÜT ALAN

501 M²

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

501 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI, E: 0,50, YENÇOK: 6,50M

 


 

12 ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 1.802,01 M² KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 1.802,01 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.300.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANTALYA/ ALANYA/ İNCEKUM

ADA/ PARSEL

342/ 2

BRÜT ALAN

1802.01 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

1802.01 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI, E: 0,50, YENÇOK: 6.50M

 


 

13 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 699,47 M² KONUT ALANI

ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 699,47 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺10.900.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANTALYA/ KEMER/ ÇAMYUVA

ADA/ PARSEL

519/ 10

BRÜT ALAN

699.47 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

699.47 M²

İMAR DURUMU

KONUT AYRIK NİZAM, E:0,40, YENÇOK:3 KAT

 


 

14 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 786,88 M² KONUT ALANI

ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 786,88 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺12.275.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ANTALYA/ KEMER/ ÇAMYUVA

ADA/ PARSEL

519/ 17

BRÜT ALAN

786.88 M²

TEMİNAT TUTARI

₺1.250.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

786.88 M²

İMAR DURUMU

KONUT AYRIK NİZAM, E:0,40, YENÇOK:3 KAT

 


 

15 SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 980,36 M² KONUT ALANI

SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 980,36 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.335.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

SAMSUN/ ATAKUM/ İNCESU

ADA/ PARSEL

6797/ 1

BRÜT ALAN

980.36 M²

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

980.36 M²

İMAR DURUMU

KONUT ALANI AYRIK NİZAM TAKS:0.25, KAKS:0.80 YENÇOK:3 KAT KONUT ALANLARINDA ZEMİN KATLAR TİCARİ AMAÇLA KULLANILABİLİR.

 


 

16 KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY'DE 3.744,21 M² TİCARET + KONUT ALANI

KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY'DE 3.744,21 M² TİCARET + KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺38.095.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

KÜTAHYA/ MERKEZ/ İNKÖY

ADA/ PARSEL

4881/ 1

BRÜT ALAN

3744.21 M²

TEMİNAT TUTARI

₺2.750.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)

İLBANK NET M²

3744.21 M²

İMAR DURUMU

TİCARET + KONUT ALANI TAKS: 0,25 KAKS:2,00 YENÇOK:30,50M

 

 


 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL