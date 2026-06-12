İLBANK’tan 10 ilde arsa müzayedesi: Katılım teminatı detayları belli oldu

Açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, ihale öncesinde belirlenen teminat bedellerini Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi nezdindeki hesabına yatırmaları gerekiyor.
İşte gayrimenkullerin değerine göre belirlenen katılım teminat listesi ve ödeme detayları:
💰 Muhammen bedele göre teminat tutarları
Müzayedeye katılacak vatandaşların ve firmaların, talip oldukları arsanın tahmini bedeline göre yatırması gereken teminat miktarları şu şekildedir:
|Arsa Muhammen Bedeli (TL)
|Yatırılması Gereken Teminat Tutarı (TL)
|120.000 TL'ye kadar olanlar için
|5.000 TL
|120.001 TL – 1.000.000 TL arası
|50.000 TL
|1.000.001 TL – 10.000.000 TL arası
|500.000 TL
|10.000.001 TL – 25.000.000 TL arası
|1.250.000 TL
|25.000.001 TL – 55.000.000 TL arası
|2.750.000 TL
|55.000.001 TL – 100.000.000 TL arası
|5.000.000 TL
|100.000.001 TL – 900.000.000 TL arası
|10.000.000 TL
|900.000.001 TL ve üzeri olanlar için
|20.000.000 TL
1 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 2.634,08 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺62.452.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ ŞİLE/ BALİBEY
ADA/ PARSEL
927/ 1
BRÜT ALAN
3871.75 M²
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
2634.08 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI E:0,40 YENÇOK:6,50M 105M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR. HİSSELİ PARSELDİR. İLBANK HİSSESİ SATIŞA SUNULMAKTADIR.
2 BALIKESİR BURHANİYE GERİŞ'TE 1.269,43 M² TİCARET+KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺35.925.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ BURHANİYE / GERİŞ
ADA/ PARSEL
441/ 243
BRÜT ALAN
1269.43 M²
TEMİNAT TUTARI
₺2.750.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1269.43 M²
İMAR DURUMU
TİCARET + KONUT ALANI. BLOK NİZAM, 5 KAT, TAKS: 0,40
3 İZMİR ÇEŞME SAKARYA'DA 1.169,76 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺39.772.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ ÇEŞME/ SAKARYA
ADA/ PARSEL
8931/ 3
BRÜT ALAN
3000 M²
TEMİNAT TUTARI
₺2.750.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1169.76 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI E:0,30 2 KAT HİSSELİ PARSELDİR. İLBANK HİSSESİ SATIŞA SUNULMAKTADIR.
4 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.006,65 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺51.571.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ DİKİLİ/ GAZİPAŞA
ADA/ PARSEL
831/ 3
BRÜT ALAN
2006.65 M²
TEMİNAT TUTARI
₺2.750.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
2006.65 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,30 KAKS:0,60 60M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR.
5 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA'DA 2.581,01 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺68.397.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ DİKİLİ/ GAZİPAŞA
ADA/ PARSEL
835/ 1
BRÜT ALAN
2581.01 M²
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
2581.01 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS:0,30 KAKS:0,60
6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA'DA 1.626,19 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺19.514.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ DİKİLİ/ İSMETPAŞA
ADA/ PARSEL
845/ 2
BRÜT ALAN
1626.19 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1626.19 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI TAKS:0.15 - KAKS:0.30 AYRIK NİZAM YENÇOK:2 KAT 65M2 YOLA TERKİ BULUNMAKTADIR.
7 AYDIN KUŞADASI TÜRKMEN'DE 85.917,84 M² TURİZM TESİS ALANI+TİCARET ALANI+ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺980.000.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ KUŞADASI/ TÜRKMEN
ADA/ PARSEL
TURİZM 3068 ADA 4 PARSEL TİCARET ALANI 3069 ADA 1 PARSEL ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI 3068 ADA 3 PARSEL / (ESKİ 402 ADA 8 PARSEL)
BRÜT ALAN
343671.37 M²
TEMİNAT TUTARI
₺20.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
85917.84 M²
İMAR DURUMU
İLBANK ALANI PARSELASYON SONRASI 64.915,71M2 OLACAKTIR. 60.673,44M2 -TURİZM TESİS ALANI,1.509,77M2 -TİCARET ALANI2.732,50M2 - ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI
8 AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR'DA 1.664,14 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺24.297.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ KUŞADASI/ DAVUTLAR
ADA/ PARSEL
1374/ 2
BRÜT ALAN
1664.14 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1664.14 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT, TAKS:0,20-KAKS:0,40
9 AYDIN DİDİM EFELER'DE 120.626,98 M² TURİZM TESİS ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺1.630.027.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ DİDİM/ EFELER
ADA/ PARSEL
611/ 1
BRÜT ALAN
120626.98 M²
TEMİNAT TUTARI
₺20.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
120626.98 M²
İMAR DURUMU
TURİZM TESİS ALANI E: 0,50. PARSELİ KUZEYBATI KÖŞESİNDE YAKLAŞIK 1.056,77M2LİK ALANIN YOLDAN İHDAS EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
10 ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 1.008,68 M² GELİŞME KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺12.500.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANTALYA/ ALANYA/ DEMİRTAŞ
ADA/ PARSEL
799/ 5
BRÜT ALAN
1008.68 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1008.68 M²
İMAR DURUMU
GELİŞME KONUT ALANI, T.A.K.S: 0,20, E: 0,80, AYRIK NİZAM, 4 KAT
11 ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 501,00 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.250.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANTALYA/ ALANYA/ İNCEKUM
ADA/ PARSEL
316/ 1
BRÜT ALAN
501 M²
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
501 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI, E: 0,50, YENÇOK: 6,50M
12 ANTALYA ALANYA İNCEKUM'DA 1.802,01 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺20.300.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANTALYA/ ALANYA/ İNCEKUM
ADA/ PARSEL
342/ 2
BRÜT ALAN
1802.01 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
1802.01 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI, E: 0,50, YENÇOK: 6.50M
13 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 699,47 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺10.900.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANTALYA/ KEMER/ ÇAMYUVA
ADA/ PARSEL
519/ 10
BRÜT ALAN
699.47 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
699.47 M²
İMAR DURUMU
KONUT AYRIK NİZAM, E:0,40, YENÇOK:3 KAT
14 ANTALYA KEMER ÇAMYUVA'DA 786,88 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺12.275.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ANTALYA/ KEMER/ ÇAMYUVA
ADA/ PARSEL
519/ 17
BRÜT ALAN
786.88 M²
TEMİNAT TUTARI
₺1.250.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
786.88 M²
İMAR DURUMU
KONUT AYRIK NİZAM, E:0,40, YENÇOK:3 KAT
15 SAMSUN ATAKUM İNCESU'DA 980,36 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺8.335.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
SAMSUN/ ATAKUM/ İNCESU
ADA/ PARSEL
6797/ 1
BRÜT ALAN
980.36 M²
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
980.36 M²
İMAR DURUMU
KONUT ALANI AYRIK NİZAM TAKS:0.25, KAKS:0.80 YENÇOK:3 KAT KONUT ALANLARINDA ZEMİN KATLAR TİCARİ AMAÇLA KULLANILABİLİR.
16 KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY'DE 3.744,21 M² TİCARET + KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺38.095.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
KÜTAHYA/ MERKEZ/ İNKÖY
ADA/ PARSEL
4881/ 1
BRÜT ALAN
3744.21 M²
TEMİNAT TUTARI
₺2.750.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
%30 PEŞİN - 24 AY VADE (AYLIK 3,32 VADE FARKI)
İLBANK NET M²
3744.21 M²
İMAR DURUMU
TİCARET + KONUT ALANI TAKS: 0,25 KAKS:2,00 YENÇOK:30,50M