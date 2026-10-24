İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı için trafik tedbirleri: 24 ve 29 Ekim'de hangi yollar kapalı? Alternatif yol güzergahları neler?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Perşembe günü Vatan Caddesi'nde yapılacak resmi geçit töreninin provasının, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim Cumartesi gününe alındığını açıkladı.

Trafik tedbirleri için 111 personel görevlendirilecek

Trafik düzenlemeleri kapsamında 58 noktada 22 ekip, 28 MEDAR Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici görev yapacak. Alınacak önlemlerde toplam 111 personel görev alacak.

İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bugün, resmi tören dolayısıyla da 29 Ekim Perşembe günü saat 05.45'ten programların sona ermesine kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar belirlendi.

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde trafiğe kapatılacak. Ayrıca D-100'ün kuzey ve güney yönlerinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı ile Keçeci Meydan Sokak'tan ve Hal Yolu'nun güney yönünden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek.

Bunun yanı sıra Adnan Menderes Bulvarı'na bağlanan bütün cadde ve sokaklardan ulaşım sağlanamayacak. Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de bulvara araç geçişi yapılamayacak.

İstanbul'da trafiğe kapatılan yollara alternatif güzergahlar

Trafiğe kapatılacak güzergahlar yerine sürücüler, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu alternatif olarak kullanabilecek.