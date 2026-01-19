ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Açıklama geldi

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Açıklama geldi

İstanbul’da bugün etkisini gösteren kar yağışı, gün içinde de aralıklarla etkili olmaya devam etti. Megakent beyaza bürünürken, kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valiliği de hava durumu tahminlerini paylaştı.


Son Güncellenme:
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Açıklama geldi

Megakent İstanbul’da kar yağışı bugün etkisini artırırken, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı. Gün içinde de yağışlar aralıklı olarak devam ederken, İstanbul Valiliği'nden kar yağışıyla ilgili bir açıklama geldi.

İstanbul'da yağışlar devam edecek mi?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) günü akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışının görüleceği kaydedildi.

İstanbul'da salı günü hava nasıl olacak?

Ayrıca, yarın (20 Ocak 2026 Salı) gününe ilişkin de hava durumu tahminleri paylaşıldı. Buna göre, kentte yarın hava sıcaklığının en düşük 3 derece, en yüksek ise 7 derece olması bekleniyor.

Yarın sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği kaydedildi.

Öte yandan, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağının tahmin edildiği de belirtildi.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

İlgili Haberler
Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları
Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları
İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı mı?
İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı mı?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL