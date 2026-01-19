ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurmuştu. Valilikten konuyla ilgili ikinci açıklama geldi.


Son Güncellenme:
İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İstanbul Valiliği, megakentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandığını duyurmuştu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saat 10:00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı belirtilmişti.

Kuryelerin trafiğe çıkma yasağı devam ediyor

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili ikinci açıklama geldi. Buna göre, ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16:00 itibarıyla sona erdiği duyurulurken, kuryelerin yasağının ise yarın (20 Ocak Salı) günü saat 10:00'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise 20.01.2026 Salı günü saat 10.00 itibariyle sona erecektir." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı
İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı
Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları
Türkiye beyaza büründü! İşte yurt genelinden kar manzaraları
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL