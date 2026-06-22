Kemik tokalar ve Roma sikkesi: Hadrianapolis'in 1750 yıllık gizemli kadını

Buluntular bizim için önemli fakat mezarın pitos mezar olması daha önemli çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir." diye konuştu.