Meclis'e dilekçe yağmuru: Bedelli askerlik ve ÖTV'siz araç ile ilgili sıra dışı istekler şaşırttı

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun mayıs ayı faaliyet raporu, vatandaşların Meclis'e ilettiği dikkat çekici talepleri ortaya koydu. Toplam 1076 başvurunun yapıldığı dönemde bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması, ücretsiz internet kotası ve düğünlerin yasaklanması gibi sıra dışı öneriler öne çıktı.

En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs Ayı Faaliyet Raporu'na göre vatandaşlar tarafından geçen ay toplam 1076 başvuru yapıldı. Başvuruların 163'ü kadınlar tarafından gerçekleştirilirken, en fazla dilekçe çalışma ve sosyal güvenlik, adalet ile komisyona yapılan başvuru işlemleri alanlarında verildi.

Komisyona en çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Bedelli askerlik ve kadınlara zorunlu askerlik talebi

Vatandaşlardan gelen talepler arasında, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi dikkat çekti. Ayrıca bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönünde de başvurular yapıldı.

25 yıl evli kalana ÖTV'siz araç önerisi

Dilekçelerde, sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuk sahibi ailelere ÖTV'siz araç hakkı tanınması ve her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi gibi talepler de yer aldı.

Komisyona iletilen başvurular arasında çeşitli yasal düzenleme talepleri de öne çıktı. Bunlar arasında;

Uzun süre boş tutulan konutlar için "boş konut vergisi" uygulanması,

Ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi,

Çocukların hastalık döneminde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması,

Heykel yapılmasının yasaklanması,

Ev haczi uygulamalarının kaldırılması gibi öneriler yer aldı.

Düğünlerin yasaklanmasını isteyenler de oldu

Vatandaşlardan bazıları, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi alınmasını talep etti.

Başvurularda ayrıca, beş ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere vergi muafiyeti sağlanması, cinsiyet değişikliğinin yasaklanması ve cinsiyet değiştirenlerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi talepler de dile getirildi.

Komisyona başvuran bir vatandaş ise evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi.