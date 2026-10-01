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KAP'a açıkladı: Otokar’ın ihracat hamlesi! Teslimatlar 2027’de başlıyor

Otokar, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araç ve entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon dolarlık dev bir ihracat sözleşmesine imza attı. KAP’a bildirilen anlaşma kapsamında teslimatların 2027’den itibaren başlayarak 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KAP'a açıkladı: Otokar’ın ihracat hamlesi! Teslimatlar 2027’de başlıyor

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçların entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, askeri araç tedarikine yönelik yeni ihracat sözleşmesi imzalanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedariki ile bu araçların entegre lojistik destek hizmetlerini kapsayan 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar bedelli ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Sözleşmenin gerekli resmi makam onaylarının alınması sonrası teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasını takiben yürürlüğe gireceği ifade edilen açıklamada, şirketin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve tahsil edeceği avansın teminatı olarak toplam tutarı 441 milyon 624 bin 108 dolar olan teminat mektuplarının müşteriye temin edileceği bilgisi verildi.

Açıklamada, ilgili araç teslimatlarının 2027 yılından itibaren başlayarak partiler halinde 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığı, sözleşmenin ise 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağı kaydedildi.

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