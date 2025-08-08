ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • PMYO parkur sınavı 2025: Tarihleri ve sınav detayları

PMYO parkur sınavı 2025: Tarihleri ve sınav detayları

2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru sürecini tamamlayan adaylar, fiziki yeterlilik sınavı olan parkur sınavının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınav, adayların fiziksel yeterliliklerini, dayanıklılıklarını ve reflekslerini ölçerek polislik mesleği için uygun olup olmadıklarını belirliyor.

08 Ağustos 2025 | 13:29
PMYO parkur sınavı 2025: Tarihleri ve sınav detayları

PMYO parkur sınavlarının kesin tarihi henüz EGM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, parkur sınavları genellikle yaz aylarında yapılan ön sağlık kontrollerinin ardından Eylül-Ekim ayları arasında gerçekleştiriliyor. 2025 yılı sınavlarının da benzer bir takvimde yapılması bekleniyor.

Parkur sınavı nasıl uygulanır?

PMYO parkur sınavı, adayların belirli bir süre içinde tamamlaması gereken farklı engellerden oluşur. Sınav genellikle şu aşamaları içerir:

Denge Aletinden Geçiş: Adaylar denge aleti üzerinde yürüyerek denge becerilerini gösterir.

Engel Atlama: Farklı yüksekliklerdeki engellerden atlayarak çevikliklerini test ederler.

Slalom Koşusu: İşaretli alanlar arasında hızla koşarak reflekslerini kullanırlar.

Lastik İçinden Geçiş: Birden fazla lastiğin içinden sırasıyla geçerek koordinasyon yeteneklerini sergilerler.

Ağırlık Taşıma: Belirlenen ağırlıkları taşıyarak güç ve dayanıklılıklarını kanıtlarlar.

Bitiriş Koşusu: Parkurun sonuna doğru sprint atarak sınavı tamamlarlar.

Adayların parkuru belirlenen süre içinde hatasız bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Süre sınırını aşan veya herhangi bir etapta kural hatası yapan adaylar elenebilir. Bu sınavı başarıyla tamamlayanlar, bir sonraki aşama olan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasına katılmaya hak kazanır. Tüm aşamaları geçen adaylar ise PMYO'ya kayıt hakkı elde eder.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL