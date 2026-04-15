  Reklam ve haksız ticari uygulamalara denetim: 48,8 milyon TL idari para cezası kesildi

Reklam ve haksız ticari uygulamalara denetim: 48,8 milyon TL idari para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan toplantıda, görüşülen dosyaların 117’sinin mevzuata aykırı bulunması nedeniyle 49,8 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 15 yüksek takipçili hesaba ise erişim engeli getirildi.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara denetim: 48,8 milyon TL idari para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında, görüşülen 132 adet dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulunduğu, söz konusu aykırılıklar hakkında ise toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildiği de eklendi.

Yüksek bedellerle modem satışlarına inceleme

Açıklamada, Bakanlığa iletilen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan değerlendirmelerde; söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır.

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir."

15 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildi

Öte yandan, toplantıda e yasa dışı bahis ve kumar reklamları konusunun da masaya yatırıldığı ve yapılan incelemeler sonucunda yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığı belirtildi:

"Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olmuştur.

Yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

