Pos cihazı, fotokopi makinesi, tüp... Denizin dibinden çıkarılanlar şaşkınlık yarattı

Marmara Denizi Günü kapsamında Bakırköy'de düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde, denizden çıkarılan atıklar çevre kirliliğinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Temizlik çalışmaları sırasında sudan çıkarılan bazı eşyalar ise görenleri şaşkına çevirdi.