Pos cihazı, fotokopi makinesi, tüp... Denizin dibinden çıkarılanlar şaşkınlık yarattı

Marmara Denizi Günü kapsamında Bakırköy'de düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde, denizden çıkarılan atıklar çevre kirliliğinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Temizlik çalışmaları sırasında sudan çıkarılan bazı eşyalar ise görenleri şaşkına çevirdi.
1 Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi
Marmara Denizi Günü kapsamında deniz ekosistemine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Bakırköy'de deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği yapıldı.
2 Öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi
Bakırköy Belediyesince Yeşilköy Çiroz Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi.
3 Dalgıçlar botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı
İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Amirliği dalgıçları ise botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı.
4 Kask, televizyon, tüp, pos cihazı ve daha nicesi...
Etkinlikte deniz dibinden çıkarılan plastik ve cam atıklar ile daha önce çıkarılan kask, televizyon, tüp, pos cihazı, fotokopi makinesi, bisiklet gibi atıklar sergilendi.
5 Çevre temizliğinin önemi anlatıldı
Atıkları inceleyen öğrencilere öğretmenleri, çevre temizliğinin önemini anlattı.