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  • Pos cihazı, fotokopi makinesi, tüp... Denizin dibinden çıkarılanlar şaşkınlık yarattı

Pos cihazı, fotokopi makinesi, tüp... Denizin dibinden çıkarılanlar şaşkınlık yarattı

Marmara Denizi Günü kapsamında Bakırköy'de gerçekleştirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde, denizden çıkarılan çok sayıda atık çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Su altından çıkarılan bazı eşyalar ise etkinliğe katılanları şaşırttı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Pos cihazı, fotokopi makinesi, tüp... Denizin dibinden çıkarılanlar şaşkınlık yarattı

Marmara Denizi Günü kapsamında Bakırköy'de düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde, denizden çıkarılan atıklar çevre kirliliğinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Temizlik çalışmaları sırasında sudan çıkarılan bazı eşyalar ise görenleri şaşkına çevirdi.

1 Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

Marmara Denizi Günü kapsamında deniz ekosistemine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla Bakırköy'de deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği yapıldı.

2 Öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi

Öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi

Bakırköy Belediyesince Yeşilköy Çiroz Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, kıyıdaki atıkları temizledi.

3 Dalgıçlar botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı

Dalgıçlar botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Amirliği dalgıçları ise botla açılarak deniz dibi temizliği yaptı.

4 Kask, televizyon, tüp, pos cihazı ve daha nicesi...

Kask, televizyon, tüp, pos cihazı ve daha nicesi...

Etkinlikte deniz dibinden çıkarılan plastik ve cam atıklar ile daha önce çıkarılan kask, televizyon, tüp, pos cihazı, fotokopi makinesi, bisiklet gibi atıklar sergilendi.

5 Çevre temizliğinin önemi anlatıldı

Çevre temizliğinin önemi anlatıldı

Atıkları inceleyen öğrencilere öğretmenleri, çevre temizliğinin önemini anlattı.
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