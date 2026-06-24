ARA
DOLAR
46,48
0,04%
DOLAR
EURO
52,82
-0,20%
EURO
ALTIN
6007,37
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor: Gece seferleri düzenlenecek

Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor: Gece seferleri düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları, kış tarifesinden yaz tarifesine geçiyor. Yaz tarifesi, 29 Haziran'dan 6 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacak.

Ekonomist
Ekonomist
Son Güncellenme:
Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor: Gece seferleri düzenlenecek

Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yaz tarifesine geçildiği kaydedildi. 6 Eylül 2026'ya kadar sürecek yaz seferlerinde günde ortalama 839 seferin düzenlenmesi planlanıyor.

Yaz döneminde de gece seferleri sürecek

Öte yandan, yaz dönemi boyunca da gece seferlerinin süreceği bildirildi. Bostancı-Adalar ring hattındaki gece seferleri her gün devam edecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma gecesinden cumartesiye ve cumartesi gecesinden pazara bağlanan günlerde gerçekleştirilen gece seferleri yaz sezonu boyunca sürdürülecek.

Ayrıca, Mehtap Turları'nın yaz dönemi boyunca her cumartesi düzenlenmeye devam edileceği de kaydedildi. Mehtap Turları bu yıl da Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında gerçekleştirilecek.

Boğaz Turları da yaz dönemi boyunca seferlerini sürdürecek. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu günde birer kez gerçekleştirilecekken, Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde günde iki kez düzenlenecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL