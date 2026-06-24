Şehir Hatları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yaz tarifesine geçildiği kaydedildi. 6 Eylül 2026'ya kadar sürecek yaz seferlerinde günde ortalama 839 seferin düzenlenmesi planlanıyor.

Yaz döneminde de gece seferleri sürecek

Öte yandan, yaz dönemi boyunca da gece seferlerinin süreceği bildirildi. Bostancı-Adalar ring hattındaki gece seferleri her gün devam edecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma gecesinden cumartesiye ve cumartesi gecesinden pazara bağlanan günlerde gerçekleştirilen gece seferleri yaz sezonu boyunca sürdürülecek.

Ayrıca, Mehtap Turları'nın yaz dönemi boyunca her cumartesi düzenlenmeye devam edileceği de kaydedildi. Mehtap Turları bu yıl da Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında gerçekleştirilecek.

Boğaz Turları da yaz dönemi boyunca seferlerini sürdürecek. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu günde birer kez gerçekleştirilecekken, Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde günde iki kez düzenlenecek.