Teknoloji devinden Washington’a hukuki savaş: Alibaba, Pentagon’u mahkemeye verdi

Çinli e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba, ABD hükümetine karşı yüksek riskli bir yasal mücadele başlatarak, Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia eden Pentagon kara listesinden çıkarılması talebiyle dava açtı.

ABD Savunma Bakanlığı Alibaba'nın Çinli teknoloji düzenleyicileriyle uyum içinde çalışması nedeniyle fiilen ordunun bir uzantısı olduğunu öne sürdü. Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada bu iddialara karşı çıkan Alibaba, alınan kararların "hukuki veya fiili hiçbir dayanağı olmadığını" savundu.

Bu hukuki hamle, Pentagon'un ay sonundan itibaren iş yapamayacağı şirketleri içeren kara listesini yakın zamanda genişleterek Baidu, BYD ve Nio gibi devasa teknoloji şirketlerini de dahil etmesinin ardından geldi.

Savunma Bakanlığı, Pekin ile olan mevzuat bağları nedeniyle Alibaba'yı Çin savunma sanayi tabanına katkıda bulunan bir "askeri-sivil füzyon katılımcısı" olarak nitelendirerek "1260H listesi" olarak bilinen kara listeye eklemişti.

"Hem siyasi hem hukuki sesimiz kısılmak isteniyor"



Alibaba ise bu argümana karşı çıkarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hiçbirinin askeri bir bağının bulunmadığını belirtti. Şirket, Amerikan firmaları da dahil olmak üzere Çin'de faaliyet gösteren her çok uluslu şirketin aynı yerel kurallara uymak zorunda olduğuna dikkat çekti. Alibaba, platformlarının silah veya istihbarat için değil, perakende ve bulut bilişim için inşa edildiğini vurguladı.

Alibaba'dan BBC'ye yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Alibaba bir Çin askeri şirketi değildir ve herhangi bir askeri-sivil füzyon stratejisinin parçası da değildir. Alibaba'yı 1260H listesine alma kararı keyfi ve fevridir; listeden çıkarılmamızı talep etmek üzere Savunma Bakanlığı'na karşı dava açıyoruz."

Kara liste, finansal varlıkları dondurmasa da 30 Haziran itibarıyla ağır operasyonel yaptırımları devreye sokacak. Önümüzdeki haftadan itibaren Pentagon'un kara listedeki herhangi bir firmayla iş yapması yasal olarak yasaklanacak.

Daha da önemlisi, bu yasa kara listedeki bir kuruluşla aynı lobiciyi veya hukuk firmasını paylaşan tüm ABD'li yüklenicileri de kapsıyor. Alibaba, bu kısıtlamanın işlevsel bir abluka yarattığını; uzun süredir birlikte çalıştığı Amerikalı danışmanlarını, kendi kazançlı savunma sözleşmelerini korumak adına kendileriyle bağlarını koparmaya zorladığını savunuyor. Kural, şirketi tam da kendini savunması gereken bir dönemde Washington'daki siyasi ve hukuki sesinden mahrum bırakıyor.

Şikayet dilekçesine göre Alibaba, daha önce ABD ekonomisine yaptığı katkılara dair kanıtlar sunmak da dahil olmak üzere, Çin askeri bağlarıyla ilgili endişeleri ele almak için bakanlıkla görüşme talebinde bulunmuştu. Ancak teknoloji devi, sundukları belgelere rağmen bakanlığın kendilerine herhangi bir endişe iletmediğini veya ek bilgi talep etmediğini belirtti. Dilekçede, bakanlığın "Alibaba'yı hiçbir bildirimde bulunmadan ve adil bir duruşma hakkı tanımadan listeye dahil ettiği" ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak BBC'ye, "Devam eden davalar hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.