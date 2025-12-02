Silivri'de BOTAŞ tesislerinde yangın

Edinilen bilgilere göre Silivri Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden Silivri’deki BOTAŞ yangını açıklaması

Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadelerine yer verildi.