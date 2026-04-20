Günümüzde doktorlardan borsa analistlerine kadar pek çok profesyonel, geleceğe dair öngörülerde bulunmak için yapay zekadan yararlanıyor. Ancak en güçlü yapay zeka modelleri bile bazen klasik bilgisayarların işlem kapasitesine takılabiliyor. Almanya'daki Leibniz Süper Bilgisayar Merkezi ve University College London (UCL) araştırmacıları, bu darboğazı aşmak için kuantum bilgisayarları yapay zeka süreçlerine dahil eden devrim niteliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların haftalarca sürecek hesaplamalarını hızlandırarak yapay zeka modellerine kritik bir destek sağlıyor. Yapay zeka; tıp, meteoroloji ve finans gibi alanlarda tahmin yürütmek için zaten kullanılıyordu. Ancak son yapılan araştırmalar, kuantum teknolojisinin bu tahminleri çok daha ileri taşıyabileceğini gösteriyor.

Hibrit bir çalışma sistemi



Almanya'daki Leibniz Süper Bilgisayar Merkezi ve University College London (UCL) araştırmacıları, yapay zekayı bir kuantum bilgisayarla eşleştirdi. Bu yöntemde, yapay zeka modeli verilerin genelini işlerken, klasik bilgisayarların zorlandığı en karmaşık hesaplamalar kuantum bilgisayara devrediliyor. Kuantum bilgisayar bu zorlu işlemi tek bir adımda tamamlayıp kontrolü tekrar yapay zekaya veriyor.

UCL profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Peter Coveney, CNET'e verdiği demeçte, "Makale, bu tür çalışmalar için, günümüzün nispeten küçük ve güvenilmez kuantum cihazlarının bile geleneksel yapay zeka modellerinin tahminlerini geliştirebileceğini gösteriyor" diyor. Günümüzün kuantum bilgisayarları hâlâ deneysel ve çoğu zaman hassas olsa da, yapay zekanın çok karmaşık veya zaman alıcı olacak büyük sorunları çözmesine yardımcı olabilir.

Borsa ve finans dünyası en kazançlısı

Borsa ve finans dünyası, kuantum bilgisayarlar ile yapay zekanın iş birliği yapabileceği en "kazançlı" sahalardan biri olarak görülüyor. Özellikle 2026 yılı itibarıyla bu alanda yapılan çalışmalar, "Kuantum Finans" başlığı altında somutlaşmaya başladı. IBM 2026 sonu için "kuantum avantajı" taahhüdünde bulunurken; Alphabet (Google), Nvidia ve Microsoft hibrit (kuantum + klasik) mimarilerini finans kurumlarına açmaya başlamış durumda.