Blue Origin'in New Glenn roketi ilk kez yeniden kullanıldı

Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, bugün yaptığı açıklamada bir ilkin başarıldığını duyurdu. New Glenn roketi ilk kez yeniden kullanıldı. Fakat uydu beklenen yörüngeye ulaşamadı.


Son Güncellenme:
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un özel uzay şirketi Blue Origin, New Glenn isimli roketini ilk defa yeniden kullandı.  

Son görev kapsamında yörüngeye AST SpaceMobile’ın BlueBird 7 isimli uydusu çıkarıldı ve bunun için bir önceki görevde “Jacklyn” adı verilen gemiye dikey olarak indirilen ilk aşama kullanıldı. Bu görevle SpaceX’in uzun süre önce ulaştığı “yeniden kullanılabilirlik” seviyesine çıkış yapan Blue Origin, görevde yüzde 100 başarıya ulaşamadı. 

Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral üssünden gerçekleştirildi ve yaklaşık iki saat sonra yapılan açıklamada yük ayrımının gerçekleştiği, ancak yörünge parametrelerinin hedefin dışında kaldığı belirtildi. Bob Smith'in CEO olarak görev yaptığı Blue Origin, uzaya erişimi daha ucuz ve daha güvenilir hale getirmeyi hedefleyerek, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e rakip olarak kendini konumlandırıyor.

Çünkü AST SpaceMobile’ın uydusu tam olarak istenilen yörüngeye çıkarılamadı. Bu nedenle uydunun yörüngeden çıkarılacağı ve atmosferde yanıp yok olacağı açıklandı. New Glenn’in ilk aşamasının son görevdeki dikey iniş anı ise Jeff Bezos tarafından paylaşılan video ile gözler önüne serildi. 

 

pic.twitter.com/0WzaWjjjL9

— Jeff Bezos (@JeffBezos) April 19, 2026
