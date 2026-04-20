Fırlatma Florida'daki Cape Canaveral üssünden gerçekleştirildi ve yaklaşık iki saat sonra yapılan açıklamada yük ayrımının gerçekleştiği, ancak yörünge parametrelerinin hedefin dışında kaldığı belirtildi. Bob Smith'in CEO olarak görev yaptığı Blue Origin, uzaya erişimi daha ucuz ve daha güvenilir hale getirmeyi hedefleyerek, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e rakip olarak kendini konumlandırıyor.