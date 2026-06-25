Venezuela depremi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: "Türkiye olarak dostlarımızın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir açıklama yaptı.

Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız"

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."

Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.



Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2026

Ne olmuştu?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Rodriguez, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirmişti.