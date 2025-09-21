GSK uluslararası yönetiminde üst düzey atama

GSK’da Japonya, Çin ve Avustralya’nın da dahil olduğu Asya Pasifik, Kanada, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ve 150’yi aşkın ülkeyi kapsayan Uluslararası Bölgesi’nden sorumlu Hukuk Lideri ve Başkan Yardımcısı pozisyonuna Tuğbay Ekinli atandı. 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni görevine başlayan Ekinli, bu rolünde Uluslararası Bölge Liderlik Ekibi’nde yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan ve profesyonel kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası şirkette liderlik görevlerinde bulunan Ekinli, 2007 yılında GSK’ya Hukuk Direktörü olarak katıldı. 2012 yılından bu yana GSK bünyesinde çeşitli üst düzey global ve bölgesel rollerde görev alan Ekinli; sırasıyla Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Hukuk Direktörlüğü, MENA/CIS (Ortadoğu ve Afrika ile Bağımsız Devletler Topluluğu) ve Rusya bölgesinde Hukuk Lideri ve Uluslararası Hukuki Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Son olarak Gelişen Pazarlar Hukuk Lideri ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

