Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan, “Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filyos Limanı ile ilgili, “2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir.” ifadesini kullanarak, “Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.” dedi.

“Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı”

Erdoğan, “Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları şöyle:

“Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.”

“Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz.”

“Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.”

“Toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız”