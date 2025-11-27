17. İnsana Değer Ödülleri sahiplerini buldu

“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 54 yıldır faaliyet gösteren PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) insan kaynakları alanındaki insan odaklı, yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmak, örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasına kazandırmak amacıyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri 17’nci kez sahiplerini buldu.

Dr. Eylem Derya Özgür: ‘Kendini değerli hisseden çalışanların bağlılığı artıyor’

Ödül töreni PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür’ün konuşmasıyla başladı. Özgür, konuşmasında şunları ifade etti:

“İnsana değer veren kurumlar, yalnızca daha mutlu çalışanlara değil, daha güçlü iş sonuçlarına da sahip oluyor. Kendini değerli hisseden çalışanların bağlılığı %59’a varan oranlarda artıyor. İnsana yatırım yapan organizasyonların kârlılığı %25’e kadar daha hızlı büyüyor. Çalışan deneyimine yatırım yapan kurumlarda üretkenlik iki kata kadar yükseliyor.

Yani insana değer vermek, sadece bir insan kaynakları yaklaşımı değil;

geleceğin rekabet üstünlüğünü kazandıran stratejik bir yönetim yaklaşımı.”

Özgür, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“PERYÖN olarak, değerli jüri üyelerimiz ile birlikte bu 17 yılda yüzlerce uygulamayı değerlendirdik. Ve bu projelerin çalışma hayatımıza yaptığı katkıyı bugün çok net görüyoruz:

Daha güçlü yetenek stratejileri, Daha kapsayıcı kültürler, daha yüksek çalışan deneyimi, daha yenilikçi insan kaynakları uygulamaları… Bu ödüllerin gerçek etkisi budur: İyi örnekleri görünür kılmak, yaygınlaştırmak ve çoğaltmak.”

Berna Öztınaz: ‘Daha iyi bir geleceğin yolu ortak akıldan geçiyor’

Avrupa İnsan Yönetimi Birliği (EAPM) tarafından tanınan Avrupa’daki ilk ve tek ödül olan İnsana Değer Ödülleri töreninin açılışında EAPM Yönetim Kurulu Başkanı ve WFPMA (Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi Berna Öztınaz da açılış konuşması yaptı. Öztınaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışma hayatının dinamikleri büyük bir hızla dönüşüyor. Geleceğe bakarken şuna odaklanmak ve inanmak istiyorum: Eğer doğru değerlere sahipseniz, sağlam bir psikolojik kapasiteniz varsa, iyi ve doğru bir iletişim ağına sahipseniz ve her şeyden öte cesaretiniz varsa, yeni dünya inanılmaz fırsatlar sunabilir sizlere. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’ne başvuran ve insana yaptığı yatırımı göstermek isteyen tüm kurum ve ekiplerin cesaretini kutluyorum. Değişim ve dönüşüm tek başına gerçekleşmiyor. Türkiye için eğer daha iyi bir gelecek istiyorsak bunun yolu ortak akıldan geçiyor. Ödül sürecine katılanlar, bu sürecin bir parçası oldu, tüm katılımcıları tebrik ederim.”

Ela Kulunyar: ‘İnsanın her zaman odakta olacağını hep birlikte deneyimliyoruz’

PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi ve Ödül Çalışma Grubu Başkanı Ela Kulunyar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şirketlerinde ‘insan’a değer veren uygulamaları düşünen, hayal eden, alt yapısını kurgulayan, hayata geçiren insan kaynakları profesyonellerinin ilham veren hikayelerini dinlediğimiz, birbirimizden öğrenip paylaştığımız PERYÖN İnsana Değer Ödülleri iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlıyor. Kazananlarının heyecanını ve gururunu birlikte yaşıyor, teknolojideki hızlı ilerlemeye ve tüm belirsizliklere rağmen ‘insan’ın her zaman odakta olacağını hep birlikte deneyimliyoruz. Bu amacı benimseyen tüm katılımcılara ve 17 yıldır sürdürülmesini sağlayan tüm destekleyenlere gönülden teşekkür ederiz.”

İŞTE KAZANANLAR VE FİNALİSTLER!

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından 100 saate yakın sürede yapılan değerlendirme toplantıları neticesinde toplam 8 kategoride ödüle değer görülen kurumlar:

- İnsana Değerde Liderlik Kategorisi: (BÜYÜK ÖDÜL)

Ödülün sahibi: Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. / Finalistler: Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş., TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi: FOLKART Yapı Sanayi Tic. A.Ş. Finalistler: FOLKART Yapı Sanayi Tic. A.Ş. / RE/MAX Türkiye

- Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Ödül sahibi: Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. / Finalistler: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: PROGEN TOHUM A.Ş.

- Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Ödül sahibi: Maxion İnci Jant Grubu / Finalistler: Akbank T.A.Ş., Maxion İnci Jant Grubu, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.,

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: VOLVO Group Otomotive Tic. LTD. ŞTİ.

- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Garanti BBVA / Finalistler: Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş., Garanti BBVA, Kibar Holding A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: MERCK İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.

- Dijital Dönüşüme Liderlik Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Yıldız Holding A.Ş. / Finalistler: Enuygun.com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Tic. A.Ş, Yıldız Holding A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: RE/MAX Türkiye

- Geleceğin İş Yaşamında Sürdürülebilir Değer Yaratmak Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Türk Hava Yolları A.O. / Finalistler: Danone Türkiye, Öksüt Madencilik A.Ş., Türk Hava Yolları A.O.

- Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: Lila Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş., / Finalistler: Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş., Lila Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş., Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: Yüce Auto Motorlu Araçlar Tic. A.Ş.

- Bağlılık, Kültür ve Dönüşüm Yönetimi Kategorisi:

Büyük ölçekli işletme dalındaki ödülün sahibi: SOFTTECH Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Tic. A.Ş. / Finalistler: QNB BANK, SOFTTECH Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Tic. A.Ş., Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.

KOBİ dalındaki ödülün sahibi ve finalisti: INVEON Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Tic. A.Ş.