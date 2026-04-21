19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? Okullar ve kamu kurumları açık mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs 2026 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve bu anlamlı güne bir aydan az bir zaman kala, tatil ve çalışma düzeni netleşmiş durumda.
19 Mayıs ne zaman, hangi gün?
2026 yılında 19 Mayıs, Salı gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca bu tarih, tam gün resmi tatildir.
Okullar ve Üniversitelerde Durum
Tatil Kapsamı: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin tamamı ile MEB'e bağlı kreş ve anaokulları 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak.
Eğitime Dönüş: Ders zili, 20 Mayıs Çarşamba sabahı tekrar çalacak.
Törenler: Okullarda günün anlam ve önemine uygun kutlama programları gerçekleştirilecek.
Kamu Kurumları ve Bankalar
Resmi tatil olması nedeniyle kamu hizmetlerinde ve finans sektöründe şu düzenleme geçerli olacak:
Kapalı Olacak Yerler: Devlet daireleri (Valilikler, Kaymakamlıklar, Vergi Daireleri), Belediyeler, Noterler, kamu ve özel bankalar ile Borsa İstanbul kapalı olacaktır.
Sağlık Hizmetleri: Hastanelerin poliklinikleri kapalı olacak, ancak acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir.