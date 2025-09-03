2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

NTV'nin haberine göre TÜİK verilerine göre, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olarak açıklandı. Bu rakam, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) geçerli olacak maaş zammı için birikimli olarak hesaplanacak enflasyon farkının ilk adımını oluşturuyor.

Buna göre, Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 2,04 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Bu fark, Ocak 2026 maaşlarına yansıtılacak. Nihai zam oranı ise, eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon verileri açıklandığında, bu ayların toplamına göre kesinleşecek.