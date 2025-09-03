2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı ocak ayında alacakları maaş zammı, hem toplu sözleşme zammından hem de enflasyon farkından oluşacak. Ağustos ayı sonu itibarıyla zam hesaplamasına ilişkin önemli veriler ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zammı için ilk veriler netleşmeye başladı.
2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
NTV'nin haberine göre TÜİK verilerine göre, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olarak açıklandı. Bu rakam, yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) geçerli olacak maaş zammı için birikimli olarak hesaplanacak enflasyon farkının ilk adımını oluşturuyor.
Buna göre, Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 2,04 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Bu fark, Ocak 2026 maaşlarına yansıtılacak. Nihai zam oranı ise, eylül, ekim, kasım ve aralık ayları enflasyon verileri açıklandığında, bu ayların toplamına göre kesinleşecek.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammının üzerine, altı aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşan kısmını enflasyon farkı olarak alıyor. Ağustos ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 4,14 olarak belirlendi.
Memurların enflasyon farkı alabilmesi için, altı aylık kümülatif enflasyonun toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Bu durumda, zam farkının oluşması için yüzde 0.82'lik bir enflasyonun daha oluşması bekleniyor. Net rakam, önümüzdeki dört ayın (eylül, ekim, kasım ve aralık) enflasyon verileriyle kesinleşecek.