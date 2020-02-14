2001 yılından sonra ilk kez cari fazla verildi - Ekonomist

2001 yılından sonra ilk kez cari fazla verildi
Türkiye’nin cari işlemler hesabı 2019’da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verdi.
Cari işlemler hesabı 2019 yılını pozitif tamamladı. Cari işlemler hesabı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 47 milyar 347 milyon dolar ve 28 milyar 261 milyon dolar cari açık vermişti. Geçen yıl ise alınan önlemlerin etkisiyle cari işlemler hesabı 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verdi.
Böylece 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilmek suretiyle yıl tamamlandı.
Ekonomistler, yıllar sonra 2019’da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9,1 daralmasının, ihracatın yüzde 2,1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirtiyor.
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