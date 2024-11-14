Merakla beklenen 2025'in resmi tatil takvimi belli oldu. Tatil günlerinin çoğu hafta içine denk gelmesi, özellikle seyahat ve turizm planlamalarında esneklik sağlayacak. Bu yılki tatiller, uzun hafta sonları veya hafta ortasında kısa kaçamaklar planlamak için ideal.
RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba