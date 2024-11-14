Merakla beklenen 2025'in resmi tatil takvimi belli oldu. Tatil günlerinin çoğu hafta içine denk gelmesi, özellikle seyahat ve turizm planlamalarında esneklik sağlayacak. Bu yılki tatiller, uzun hafta sonları veya hafta ortasında kısa kaçamaklar planlamak için ideal.

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba