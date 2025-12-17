Bristol Myers Squibb Türkiye’de yeni atama

Biyofarma şirketi Bristol Myers Squibb (BMS) Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti. 1 Aralık 2025 itibarıyla şirketin Türkiye Strateji & Operasyonlar & ICON Bölgesi Yeni Lansmanlar Liderlikleri Bartu Varol’a emanet edildi. Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yr verildi:

"İlaç sektöründe 10 yılı aşkın deneyimi bulunan Bartu Varol, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur ve sağlık ile ilaç endüstrisinde strateji danışmanlığı, marka analitiği ve pazar araştırması alanlarında uzmanlaşmıştır. Kariyerine hastane süreç geliştirme ile başlayan Varol, ticari strateji ve danışmanlık alanlarında görev aldıktan sonra, saha ve satış ekiplerinin performansını artırmaya ve marka yönetiminde global deneyim kazanmaya odaklanmıştır. Son yıllarda ise EMEA ve CIS bölgelerinde yeni pazar girişleri, ürün lansmanları, yenilikçi hasta erişim çözümleri, ticari öngörü, iş zekâsı ve stratejik planlama gibi alanlarda önemli projelere öncülük etmektedir.

Bartu Varol, BMS Türkiye’deki yeni görevinde Türkiye ve ICON Bölgesi pazarları için stratejik marka planlaması ve süreç yönetiminden sorumlu olacaktır. Kısa ve uzun vadeli stratejik planların hayata geçirilmesi, pazar analizleri ve içgörü geliştirilmesi ile ticari performansı destekleyen çapraz fonksiyonlu projelere liderlik edecektir. ICON pazarları için yeni ürün fırsatlarına yönelik değerlendirmeleri ve lansman öncesi hazırlıkları destekleyecek; ayrıca her iki bölge için yenilikçi iş modelleri ve dijital çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."

