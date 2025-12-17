DSÖ'den virüs uyarısı: 'Birçok ülkede hızla artıyor'

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte grip vakalarında da artış gözleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, H3N2 virüsünün yeni varyantında hızlı bir artış gözlendiğine vurgu yaptı.

"Birçok ülkede hızlı bir artış tespit edildi"

Ghebreyesus, açıklamasında Kuzey Yarım Küre'nin yıllık grip mevsimi yaşadığına dikkat çekti. Ghebreyesus, küresel grip seviyelerinin ağustostan bu yana normal seyrettiğini ancak DSÖ’nün birçok ülkede H3N2’nin ‘K alt türü’ virüslerinde hızlı bir artış tespit ettiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü, söz konusu verilerin hastalığın şiddetinde bir artışa işaret etmese de H3N2 virüslerinde önemli bir evrimi ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Aşının önemine de vurgu yapan Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıların özellikle grip komplikasyonları açısından yüksek risk grubunda yer alan kişiler ve onlara bakım verenler için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de durum ne?

H3N2 grip virüsü Türkiye'de de görülmeye başlandığı açıklanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, varyantın Türkiye'de tehlike arz etmediğine vurgu yapıp, bu varyantın beklenen bir dönem varyantı olduğunu belirtmişti.