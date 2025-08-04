ARA
2026 memur ve emekli zamlarının ilk verisi belli oldu

TÜİK'in açıkladığı Temmuz 2025 verilerinin ardından Ocak 2026'da memur ve emeklilere yapılacak maaş artışına dair verilerin ilk basamadığı da belli olmuş oldu. Enflasyon verileri memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor.

04 Ağustos 2025 | 10:23
2026 memur ve emekli zamlarının ilk verisi belli oldu

TÜİK'in verilerine göre enflasyon aylık bazda enflasyon yüzde 2,06 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 33,52 olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla birlikte 2026 yılı başında yapılacak memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları için ilk veri kesinleşmiş oldu.

SGK ve Bağ-Kur’lular ne kadar zam alacak?

Temmuz ayında açıklanan yüzde 2,06'lık enflasyon, 2026 yılı maaş artışı için ilk ipucunu verdi. Ancak nihai zam oranı için yılın kalan beş ayındaki enflasyon rakamları da eklenecek. 

Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri açıklandıkça, toplam artış oranı da netleşmiş olacak.

Ocak 2026’da SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı, bu altı aylık dönemde oluşacak toplam enflasyon rakamına göre belirlenecek. Nihai zam miktarı ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

