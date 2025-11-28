Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Yılbaşı yaklaşırken, çalışanlar ve öğrenciler tatil planlarını netleştirmek için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin durumunu yakından takip ediyor. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün mü yoksa tam gün mesai mi olacağı, 1 Ocak 2026'nın ise resmî tatil durumu, yılbaşı tatilinin toplam kaç gün süreceği sorusunu gündeme getiriyor.

Yılbaşı tatili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmî olarak yarım gün tatil değildir; bu tarih, resmî tatil takviminde yer almamaktadır. Dolayısıyla, öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da kamu ve özel sektörde tam gün mesailerini tamamlayacaktır.

1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Yılbaşı resmî tatili sadece 1 Ocak 2026 Perşembe günüdür. Bu nedenle, 1 Ocak 2026 Perşembe günü:

Tüm kamu kurumları (valilikler, belediyeler vb.)

Bankalar (özel ve kamu)

Eğitim kurumları (okullar ve üniversiteler)

Postaneler (PTT) kapalı olacaktır. Mesai, tatilin ardından gelen 2 Ocak Cuma günü normal seyrine dönecektir.

Cuma gününü (2 Ocak) izin alarak, tatilinizi toplam 4 güne (Perşembe-Pazar) uzatabilirsiniz.