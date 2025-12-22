31 Aralık yarım gün mü, bankalar açık mı? Yılbaşı tatili kaç gün?

ürkiye'de yarım gün tatil uygulaması, sadece dini bayramların (Ramazan ve Kurban Bayramı) arife günleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın öncesindeki 28 Ekim günü için geçerlidir.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü için çalışma düzenine dair öne çıkan detaylar şöyledir:

Kamu Kurumları ve Bankalar

Tam Gün Mesai: Belediye, vergi dairesi, valilik gibi tüm kamu kurumları ile bankalar, 31 Aralık günü mesai saati bitimine kadar tam kapasite hizmet vermeye devam eder.

EFT ve Havale: Bankacılık işlemleri tam gün statüsünde olduğu için 31 Aralık'ta yapılan EFT ve havaleler aynı gün hesaplara geçer.

Özel Sektör Uygulamaları

İşveren İnisiyatifi: Belirttiğiniz gibi, birçok özel şirket çalışan bağlılığını artırmak veya yılbaşı kutlamalarına hazırlık için öğleden sonra (saat 13:00 itibarıyla) izin verebilir. Ancak bu durum yasal bir hak değil, kurumsal bir jesttir.

Yıllık İzin Kullanımı: Yarım gün çalışmak isteyen ancak iş yerinden izin alamayan çalışanlar, kanunen bir tam gün yıllık izin kullanmak durumunda kalabilirler (Yarım gün yıllık izin kullanımı ancak işveren onayı ile mümkündür).

Okullar ve Üniversiteler

Ders Programı: 31 Aralık günü tüm eğitim kurumlarında dersler tam gün işlenir. 1 Ocak ise öğrencilere ve öğretmenlere resmi tatildir.