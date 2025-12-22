Atıklardan yollara yeni nesil dokunuş

"Genel itibarıyla dünyadaki normal bir asfalt yolun ömrü 5 ila 15 yıl arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişim zemin yapısı ve iklim koşullarına bağlıdır. Özellikle yük taşıma gücü zayıf olan zeminlerde asfalt yolda deformasyonlar ve çökmeler oluşur. Bizim laboratuvar çalışmalarımızda atık maddelerle iyileştirdiğimiz zemin üzerine yapılan asfaltla yol ömrünü iki katına çıkardığımızı görmüş olduk. Yani normalde 5-15 yıl olan yol ömrünün 10-30 yıla çıkabildiğini tespit ettik. Bu çalışma, çevresel bir kazanım olmasının yanı sıra daha dayanıklı, uzun ömürlü ve ekonomik altyapılar için güçlü bir mühendislik çözümü sunduğunu da ortaya koymaktadır."