AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla tamamlandı. Sınavların ardından adaylar için en kritik süreç olan değerlendirme aşamasına geçildi.
1 AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre 24 Aralık Çarşamba günü, 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı resmi tarih olarak belirlendi.
2 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 20-21 Aralık tarihlerinde tamamlanan 1. dönem sınavları için bekleyiş başladı. 20 Ocak 2026 tarihi milyonlarca öğrenci için sonuçların ilan edileceği gün olarak kesinleşmiş durumda.