ARA
DOLAR
42,82
0,03%
DOLAR
EURO
50,41
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
6090,92
2,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,06
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan üç oturumun ardından başarıyla tamamlandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?


Son Güncellenme:
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla tamamlandı. Sınavların ardından adaylar için en kritik süreç olan değerlendirme aşamasına geçildi.

 

1 AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre 24 Aralık Çarşamba günü, 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı resmi tarih olarak belirlendi.

2 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 20-21 Aralık tarihlerinde tamamlanan 1. dönem sınavları için bekleyiş başladı. 20 Ocak 2026 tarihi milyonlarca öğrenci için sonuçların ilan edileceği gün olarak kesinleşmiş durumda.

Sonuçlar açıklandığında, paylaştığınız resmi portal (AÖL Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden veya e-Devlet kapısını kullanarak not dökümünüze ulaşabilirsiniz.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL