AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru - cevapları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla tamamlandı. Sınavların ardından adaylar için en kritik süreç olan değerlendirme aşamasına geçildi.