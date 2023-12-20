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4 milyar Euro'luk COVID aşısı çöpe atıldı

Politico'nun 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeden edindiği verilere dayandırdığı haberde, 200 milyon dozdan fazla "son kullanma tarihi dolan" COVID-19 aşısının imha edildiği belirtildi.

20 Aralık 2023 | 09:43
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4 milyar Euro'luk COVID aşısı çöpe atıldı

İsraf edilen aşı sayısı, ülkelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olurken, Almanya'da 83 milyon doz, Lüksemburg'da 474 bin doz aşı çöpe atıldı. İmha edilen aşıların yaklaşık 4 milyar Euro maliyetinin, Hırvatistan'ın yıllık sağlık harcamalarına eşit olduğu, gerçek rakamın daha yüksek olabileceği vurgulandı. 

Söz konusu aşıların çoğunun 2021'de COVID-19 salgınının en yoğun yaşandığı dönemde AB'nin Pfizer ve BioNTech ile 1,1 milyar doz satın almak üzere imzaladığı anlaşmayla alındığının altı çizildi. 

Yine aynı dönemde Batı ülkelerince fazla alınan aşıların, Afrika başta olmak üzere aşıya erişemeyen pek çok ülkeye bağışlanması çabaları "düşen talep ve lojistik sorunlar" nedeniyle engellendi. 

Polonya ve Macaristan, ülkede yeteri kadar aşı olduğu için yapılan anlaşmaya rağmen aşı kabul etmeyi durdururken, Pfizer tarafından ödeme yapılmadığı için açılan dava devam ediyor. 

AB ülkelerinin Pfizer ile yapılan anlaşma nedeniyle en az 2027'ye kadar aşı almaya devam edeceği için söz konusu israfın, bu sürede artacağı belirtiliyor.

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