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Bu uzmanlara göre 100 yaşı görmenize yardımcı olabilecek 5 alışkanlık

CNBC'nin haberine göre önde gelen uzun ömür araştırmacılarına göre 100 yaşına kadar yaşamanıza yardımcı olabilecek 5 yaşam tarzı alışkanlığı var.

19 Ekim 2024 | 16:01
Bu uzmanlara göre 100 yaşı görmenize yardımcı olabilecek 5 alışkanlık

CNBC'de Renée Onque imzasıyla yer alan makalede uzmanların 100 yaşa kadar yaşama olasılığını artıran önerileri yer almış. Onquge, "Yaklaşık iki yıldır, uzun ömür ve insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olan yaşam tarzı seçimleri hakkında yazılar yazıyorum" diyor. İşte uzmanlardan derlediği 5 öneri:
 

 

 

 

 

1 Sağlıklı beslenme

Sağlıklı beslenme Yaklaşık 20 yıldır uzun ömür üzerine çalışmalar yapan Valter Longo CNBC'ye verdiği röportajda “Uzun ömür için en önemli faktör beslenmedir” diyor. Akdeniz diyetine benzeyen bir beslenme düzeni en çok tavsiye edilenler arasında. Uzun yaşam uzmanı Dan Buettner’a göre ise doğru bir beslenme baklagiller, özellikle fasulye, fındık, yulaf gibi tam tahıllar, sağlıklı miktarda sebze, özellikle yapraklı yeşillik olanları içeriyor.

2 Hareket

Hareket Bazı uzun ömür uzmanları günlük egzersizi önerirken, diğerleri düşük yoğunluklu fiziksel aktivite yoluyla günlük hareketi öneriyor. Makalede, New England Centenarian Study’nin bir çalışması yer almış. Ve onlara göre, haftada 2 kez kuvvet antrenmanı ve haftada 3 kez aerobik egzersiz günde 10 dakika bile olsa, bir kişinin 90 yaşına kadar yaşama şansını artıran günlük uygulamalar arasında. Buettner, Netflix belgeselinde ömrün uzunluğuya bilinen mavi bölgelerde fiziksel aktivitenin çok daha az yoğun olduğunu, ancak 100 yaşını geçmiş kişilerin yine de her gün hareket ettiğini söylüyor. Genellikle bir yerden bir yere yürüyorlar, ya da bahçe işleriyle uğraşıyorlar.

3 İnanç, yaşam felsefesi

İnanç, yaşam felsefesi Buettner, yaşamı boyunca 100 yaşını geçmiş 263 kişiyle röportaj yapmış. CNBC Make It makalesinde, bu 100 geçmiş kişilerin 5'i hariç hepsinin inanç temelli bir topluluğa ait olduğunu yazdı. Harvard’dan Arthur C. Brooks’a göre ise bir inanca veya yaşam felsefesine sahip olan kişiler olmayanlara göre daha mutlu. Brooks, bir dini ya da ruhani pratiği takip ettiğinizde, bunun yaşamda anlam bulmanıza yardımcı olduğunu belirtiyor.

4 Olumlu ilişkiler

Olumlu ilişkiler 86 yıllık bir Harvard araştırmasına göre olumlu ilişkilere sahip olmak daha uzun ve mutlu bir hayat yaşamanıza yardımcı olabilecek 1 numaralı şeydir. Buettner, uzun yaşama ilişkin belgeselinde, “Mavi Bölgelerdeki insanlar eşlerini öncelik haline getirir, ilişkilerini besler ve onlara yatırım yaparlar. Doğru arkadaşlara sahip olmak, Mavi Bölgelerdeki bu insanların doğru şeyleri yapmasına; yanlış şeylerden kaçınmasına yardımcı olmanın en büyük sırrıdır" diyor.

5 Amacınıza ve yaşam boyu öğrenmeye öncelik verin

Amacınıza ve yaşam boyu öğrenmeye öncelik verin Makaleye göre, Japonya’nın Okinawa kentinde, birçok 100 yaşını geçmiş insanın yaşadığı mavi bölgelerden birinde yaklaşık olarak “her zaman meşgul olmanın mutluluğu” anlamına gelen ikigai çok büyük bir değer. CNBC, makalesinde "İkigai, amacınızı bulmak ve ona her gün bağlı kalmakla ilgilidir. Ve Buettner’ın uzun ömürlülük için önerdiği şey tam olarak budur: “Amaç duygusu olan insanlar, dümensiz insanlardan yaklaşık 8 yıl daha uzun yaşarlar" yorumu yapılmış.
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