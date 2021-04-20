Rekabet Kurulu, çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz firmaya soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz şirket hakkında, Rekabeti Koruma Kanunu’nun dördüncü maddesini ihlal edip etmediklerini tespit için soruşturma açtı.

Açıklama göre soruşturma başlatılan şirketler şöyle:

Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.