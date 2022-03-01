Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını uluslararası para transferi sistemi SWIFT‘ten çıkarmak için hazırlıklar yapıyor.

Politico internet sitesinin haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak ekonomik yaptırımlar kapsamında AB, bazı Rus bankalarının uluslararası finans sistemiyle bağlantısını kesecek adım atacak.

AB Komisyonu, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda SWIFT’ten çıkarılması planlanan Rus bankalarını içeren bir liste hazırladı.

Listeyi, AB üyesi ülkelerin temsilcileri bugün gerçekleştirdikleri toplantıda değerlendirildi.

Listede, Rusya’nın ikinci önemli bankası VTB’nin yanı sıra Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB yer alıyor.

Söz konusu 7 bankanın SWIFT sisteminden atılması planlanıyor ancak Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ile enerji sektörüne yakın bağı olan ülkenin üçüncü büyük bankası Gazprombank listede yer almıyor. AA