Konuk Veliaht Prens bin Zayid’in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayid’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayid’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayid, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayid, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayid, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayid onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

YATIRIM ANLAŞMALARI İMZALANABİLİR

Bloomberg’in haberine göre Nahyan’ın ziyaretinin ardından bugün, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşma imzalanacak. Bu kapsamda iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

TRT Haber’in haberine göre Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak. ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.

Liman ve lojistik yatırımları

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye’deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak. Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak. Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

Borsa İstanbul ile iş birliği

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye’de 3 GW’a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

ADQ’nun Kalyon Holding’le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group’la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

“Türkiye’ye daha fazla yatırıma hazırız”

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu söylemişti.

Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

BAE, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens bin Zayid ile 31 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

BAE’nin resmi ajansı WAM’da yer alan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedilmişti. Ayrıca telefon görüşmesinde ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan’ı ağustos ayında kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, BAE’nin Türkiye’ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Tarihi ve olumlu bir toplantı

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayid’in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE’nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.

BAE’de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:

“Şeyh Bin Zayid, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir.”