AJet kaptan pilot ve ikinci pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? Ajet pilot alımı başvurusu şartları neler?

Havayolu şirketi AJet, pilot kadrosunu güçlendiriyor. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sorumlu kaptan pilot ve ikinci pilot alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda, B-737 ve A-320 tipi uçaklarda operasyonel mükemmelliğe önem veren deneyimli pilotların arandığı belirtildi. AJet'in duyurusunda, "Kariyer yolculuğunuzda AJet ile yükselin... Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın" ifadeleri kullanıldı. Bu ilan, şirketin büyüme stratejisi kapsamında artan operasyonel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını gösteriyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Ajet pilot ve ikinci pilot alımı başvuruları https://ajet.hrpeak.com/application/start.aspx?j=5336B6FAD36644279D252A2A68C72326 üzerinden gerçekleşecek.

SORUMLU KAPTAN BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Nitelikler

En az lise mezunu olmak, (Yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Şirketin belirlediği base'i kabul edip orada ikamet etmek,

Mavi kart sahibi adaylar için akıcı ve anlaşılabilir şekilde Türkçe konuşabiliyor olmak.

Teknik Nitelikler

ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

B-737& A-320 geçerli tip yetkisine sahip olmak,

En az 4000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak,

B-737& A-320 uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak,

27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 1000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,

Süreci olumlu tamamlayan adayların işe giriş tarihi itibariyle uçuş lisansının en az 2 ay güncelliğinin bulunması gerekmektedir.

Sağlık Şartları

Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almak,

AJet işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esastır,

İşe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemirahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak.

Yabancı Dil Şartı

İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak.(İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir.)

Süreç Bilgileri

Online Evrak Kontrolü

CRM Değerlendirmesi

Simülatör Değerlendirmesi

Evrak Kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir)

Kurul Mülakatı

Sağlık Kontrolü

Sunulan İmkanlar

Kapsayıcı Yan Haklar

AJet uçuşlarında yer garantili ve THY uçuşlarında stand-by indirimli bilet hakları

Part Time Roster imkanı (23 gün görev&7gün blok off)

Full Time Roster imkanı (6 gün görev&3 gün blok off)

Lisans kayıp sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Farklı baselerde uçuş imkanı (SAW ve ESB)

En az 3 yıl AJet hizmetini takiben THY’ye geçişlerde öncelik ve sinyorite hesaplamasında AJet’te geçen süre kredilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşlığına sahip olmak,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

01.01.1965 ve sonrası doğumlu olmak,

Daha önce THY A.O ve diğer hava yollarında eğitim ve kontrol uçuşlarında başarısız olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

İKİNCİ KAPTAN BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Nitelikler

En az lise mezunu olmak, (Yurt dışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)

Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Şirketin belirlediği base'i kabul edip orada ikamet etmek,

Mavi kart sahibi adaylar için akıcı ve anlaşılabilir şekilde Türkçe konuşabiliyor olmak.

Teknik Nitelikler

ATPL(A) veya CPL sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

B-737& A-320 geçerli tip yetkisine sahip olmak,

Süreci olumlu tamamlayan adayların işe giriş tarihi itibariyle uçuş lisansının en az 2 ay güncelliğinin bulunması gerekmektedir.

Sağlık Şartları

Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almak,

AJet işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en sonişe giriş muayenesi esastır,

İşe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak.

Yabancı Dil Şartı

İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak.(İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir.)

Süreç Bilgileri

Online Evrak Kontrolü

CRM Değerlendirmesi

Simülatör Değerlendirmesi

Evrak Kontrol (belgelerin asılları kontroledilecektir)

Kurul Mülakatı

Sağlık Kontrolü

Sunulan İmkanlar

Kapsayıcı Yan Haklar

AJet uçuşlarında yer garantili ve THY uçuşlarındastand-by indirimli bilet hakları

Part Time Roster imkanı (23 gün görev&7gün blokoff)

Full Time Roster imkanı (6 gün görev&3 gün blokoff)

Lisans kayıp sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Farklı baselerde uçuş imkanı (SAW ve ESB)

En az 3 yıl AJet hizmetini takiben THY’ye geçişlerde öncelik ve sinyorite hesaplamasında AJet’te geçen süre kredilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşlığına sahip olmak,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

01.01.1965 ve sonrası doğumlu olmak,

Daha önce THY A.O ve diğer hava yollarında eğitim ve kontrol uçuşlarında başarısız olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.