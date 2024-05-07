ARA
Bist 100
10895,25
1,45%
Bist 100
Dolar/TL
32,1853
-0,0702%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9363
-0,0885%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0855
-0,0391%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2503,16
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek.

07 Mayıs 2024 | 11:11
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2024 | 13:12
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,61 TL'ye, Ankara'da 43,50 TL'ye, İzmir'de 43,74 TL'ye gerileyecek. Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 40,11 TL'ye, Ankara'da 41,04 TL'ye, İzmir'de 41,29 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 43,98 TL

Mazot fiyatı: 41,39 TL

LPG fiyatı: 20,97

ANKARA

Benzin fiyatı: 44,85 TL

Mazot fiyatı: 42,29 TL

LPG fiyatı: 20,87 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 45,11 TL

Mazot fiyatı: 42,56 TL

LPG fiyatı: 20,51

İlgili Haberler
Bir otomobil markası daha Türkiye pazarına dönebilir
Bir otomobil markası daha Türkiye pazarına dönebilir
Bugün 5 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman?
Bugün 5 şirket için temettü günü: Ödeme tarihleri ne zaman?
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Aracı kurumların öne çıkardığı 57 hisse
Öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oldu ( Taban puan ve kontejan listesi)
Öğretmen atama sayısı ve takvimi belli oldu ( Taban puan ve kontejan listesi)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2503,16 -0,37%
  • ALTIN ONS 2419,06 -0,3%
  • BIST 100 10895,25 1,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,228 -0,016%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36487 0,18424%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,325 -0,3956%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1853 -0,0702%
  • EURO/DOLAR 1,0855 -0,0391%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9363 -0,0885%
  • STERLIN/DOLAR 1,27107 0,0366%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
Matriks'in faiz anketi: 16 ekonomist yanıtladı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?
Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını tespit eden Akıncı İHA yurda döndü
Analiz l Haftalık bülten (İntegral Yatırım)
Sabancı'nın ABD'deki santralinde üretim başladı
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL