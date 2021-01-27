Global Yatırım Holding, Antalya Limanı’nın Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’a satışının tamamlandığını duyurdu. Global Ports YKB Mehmet Kutman, portföylerinde kalan tek ticari liman Port OF Adria Karadağ için de görüşmelerin başladığını açıkladı.

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc’nin (GPH) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (“Port Akdeniz”)QTerminals W.L.L.’ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada GPH’nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz’in QTerminals’e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.

Satış bedeli 850 milyon TL

Port Akdeniz’in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşti.

KAP açıklamasında QTerminals’ın toplam bedelin 764.853.400 TL’lik kısmını peşin olarak ödediği, bakiyenin 84.983.711 TL’lik kısmının ödemenin yapılacağı günkü TCMB kurundan 2021 yılının son çeyreğinde ödeneceği belirtildi.

Satış işlemine ilişkin açıklamada belirtilen TL cinsi değerin 25 Ocak 2021 tarihli TCMB Döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplandığı ifade edildi.

Yazılı açıklama yapan Global Ports Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, satışla birlikte Kasım 2021’de vadesi dolacak 250 milyon dolarlık eurobondun refinansmanının ciddi bir kısmının karşılandığını belirtti.

Kutman, portföylerinde kalan tek ticari liman Port OF Adria Karadağ için de görüşmelerin başladığı bilgisini verdi.