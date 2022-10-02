Cook, kodlamayı “tek evrensel dil” olarak gördüğünü belirtti: Öğrenebileceğin en önemli dil bu. Elbette ana diliniz iletişim için daha önemlidir, ancak bir programlama dili yaratıcılığınızdan yararlanmanın bir yoludur.

Cook, uzun süredir kodlamanın tıpkı matematik ve tarih gibi temel ders olarak görülmesi; erken dönemde müfredata eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Cook “Amerika Birleşik Devletleri teknolojide dünya lideri, ancak lise öğrencilerimizin sadece %5’i bilgisayar bilimi okuyor. Bu nasıl kabul edilebilir? Kişisel bilgisayarı, interneti ve akıllı telefonu biz icat ettik. Gelecek nesli hazırlamak bizim sorumluluğumuzdur. Yeni Amerikan Rüyası için” görüşünü savunuyor.

ABD’DE YAZILIM MÜHENDİSİ SIKINTISI KAPIDA

Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD’nin 2026 yılına kadar 1,2 milyon yazılım mühendisi sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.