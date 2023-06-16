ARA
Bist 100
5484,78
-0,19%
Bist 100
Dolar/TL
23,6632
0,0175%
Dolar/TL
Euro/TL
25,9553
0,2161%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0969
0,2234%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1496,67
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı bildirildi.

16 Haziran 2023 | 13:13
0
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1496,67 0,49%
  • ALTIN ONS 1966,94 0,49%
  • BIST 100 5484,78 -0,19%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6632 0,0175%
  • EURO/TURK LIRASI 25,9553 0,2161%
  • EURO/USD 1,0969 0,2234%
  • INGILIZ STERLINI 1,28422 0,46312%
  • JAPON YENI 141,108 0,598%
  • KANADA DOLARI 1,32185 -0,04537%
  • RUS RUBLESI 83,9345 0,5444%
Günün En Çok Okunanları
İsveç'te beklentiyi aşan enflasyonun arkasında Beyonce mu var?
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Merck Türkiye’den üst düzey global atama
Merck Türkiye’den üst düzey global atama
'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası
'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası
Güneş enerjisi tahmini: 2030'lar gelmeden...
Güneş enerjisi tahmini: 2030'lar gelmeden...
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Ünlü Türk markası 20 yıl sonra Rusya pazarına dönüyor
Ünlü Türk markası 20 yıl sonra Rusya pazarına dönüyor
Asgari ücret, memur maaş artışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar
GERİ
İLERİ
İsveç'te beklentiyi aşan enflasyonun arkasında Beyonce mu var?
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Merck Türkiye’den üst düzey global atama
'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası
Güneş enerjisi tahmini: 2030'lar gelmeden...
Konut satışlarına Mayıs freni.... En çok ve en az konut satılan iller
Merck Türkiye’den üst düzey global atama
'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası
Güneş enerjisi tahmini: 2030'lar gelmeden...
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merck Türkiye’den üst düzey global atama
'8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak' iddiası
Güneş enerjisi tahmini: 2030'lar gelmeden...
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Ünlü Türk markası 20 yıl sonra Rusya pazarına dönüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL