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  • Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

07 Aralık 2023 | 09:47
Son Güncellenme: 07 Aralık 2023 | 09:57
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Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz."

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

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