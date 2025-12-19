Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2026 yılı itibarıyla hayata geçirilecek olan enflasyon hesaplama güncellemesi, Türkiye’nin ekonomi istatistiklerini uluslararası standartlarla, özellikle de Avrupa Birliği metodolojisiyle tam uyumlu hale getirmeyi hedefleyen köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Avrupa Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda tüm üye ülkelerle eş zamanlı olarak uygulanacak bu düzenleme ile mevcut durumda "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştirilecek. Bu değişiklik, enflasyon ölçümlerinin çok daha güncel bir referans noktası üzerinden yapılmasını sağlayarak ekonomik verilerin gerçekçi bir zemin üzerine oturmasına olanak tanıyacak.

Eurostat tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün en kritik ayağını, TÜFE ağırlık yapısının belirlenmesinde ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edilmesi oluşturuyor. Yeni dönemde grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini çok daha kapsamlı ve modern bir biçimde yansıtan hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Bu sayede tüketicilerin değişen alışkanlıkları, teknolojik gelişmelerin harcama kalemlerine etkisi ve yeni nesil hizmetlerin bütçedeki payı istatistiklere daha hassas bir şekilde yansıtılmış olacak. Alt düzeydeki detaylı ağırlıkların belirlenmesinde ise hanehalkı bütçe anketi sonuçları kullanılmaya devam edilerek mikro düzeydeki veriler korunacak.

Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek olan bu seri güncellemesi, yalnızca teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda enflasyon sepetinin temsil kabiliyetini artıran stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Güncellenen ağırlık yapısı ve baz yılı sayesinde, ekonomi yönetiminin alacağı kararlar daha güncel verilerle desteklenirken, uluslararası kıyaslanabilirlik de en üst seviyeye taşınmış olacak. Vatandaşlar ve piyasalar için bu durum, ilan edilen enflasyon rakamlarının modern tüketim dünyasındaki karşılığının çok daha net bir şekilde görülmesi anlamına geliyor.